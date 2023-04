Kozááákov Open

Kozákov Open podruhé Po famózním úspěchu koncertu Monkey Bussiness na nejvyšší hoře Českého ráje Kozákově v červnu 2021 bylo organizačnímu týmu festivalu Jazz pod Kozákovem - v rámci kterého se koncert konal - jasné, že si toto vyjímečné místo zaslouží další hudební akci. Na dlouho očekávaný open-air koncert Kozákov Open 2023 s jeho dalekými výhledy spojenými se skvělou hudbou se můžete těšit v sobotu 17.6.2023 od 17:00hod.

Předprodej vstupenek za zvýhodněné ceny byl před pár dny spuštěn a věříme, že chystaný program potěší široké spektrum posluchačů:

První sobotní tóny budou patřit všestranné slovenské zpěvačce a multiinstrumentalistce Eniese. V rámci loňského ročníku festivalu Jazz pod Kozákovem jste si mohli poslechnout její sólové vystoupení, letos přijíždí i s kapelou, aby uvedla své nové album s country prvky nazvané “Arya’s”. Něžné tóny na pódiu vystřídá skřehotavý hlas, svérázné texty, temperamentní zvuk tahací harmoniky a v neposlední řadě lyrická, chlapsky melancholická, kritická i vtipná osobnost Václava Koubka. Václava Koubka asi není zapotřebí představovat, tohoto zpěváka, hudebníka, kabaretiéra a básníka měli obyvatelé Semil příležitost slyšet v roce 2018 v rámci Ostrov Art Festu a my jsme velmi rádi, že vám tohoto osobitého tvůrce, který se nedá přirovnat k nikomu dalšímu pohybujícímu se na naší hudební scéně, přivážíme s neméně zajímavými členy kapely - bubeníkem Martinem Rychtou (spolupráce Čechomor, Vladimír Merta), saxofonistou Jardou Jeřábkem (Garáž) a kytaristou Janem Ponocným, (hraní s Mekym Žbirkou, Ivanem Kralem, hudba k filmům Alice Nellis). Po západu slunce nabere večer rychle na tempu díky nejenergičtější české elektronické kapele SKYLINE. První koncert odehráli Skyline již v roce 1998 jako předkapela Tata Bojs, ten samý rok se objevili i na legendárním festivalu Jelení příkop a téměř okamžitě je začala zastupovat renomovaná agentura D Smack U Promotion. Od té doby odehrála kapela téměř tisíc koncertů v ČR i v zahraničí, získala řadu cen a vydala osm řadových alb. Skyline vždy byli a budou především koncertní kapelou - mají pověst divoké party, která by „rozjela i mrtvého“ - víc energickou kapelu si na české hudební scéně vážně nedokážeme představit. Ve svém čele má kapela od loňského roku po boku MC Jacoba novou zpěvačku, talentovanou Natálii Míšovou aka Nvtvlie. Společně s ní Skyline připravují novou, v pořadí už devátou řadovou desku, která by měla vyjít letos a vy budete mít jedinečnou příležitost posoudit, jak se jim společné hraní daří. Závěr sobotního večera bude patřit ostrým dechům, sehraným vokálům a úderné rytmice uskupení Funk Corporation. Desetičlenný turnovsko-pražský band se známým Tomášem Drahoňovským v čele už 17 let šíří funk po českých zemích a na Kozákov přiveze svěží aranže známých hitů i vlastní groovy pecky. Od půlnoci se pak můžou tancechtiví návštěvníci těšit na vymazlený funky house set britského DJe Chrise Sadlera, který si od svého přestěhování do České republiky vybudoval postavení jednoho z nejuznávanějších DJů v zemi - jeho klubová noc Climax v pražském Roxy je nejdéle fungující klubovou nocí v ČR, během své kariéry si zahrál po boku takových legend jako jsou Carl Cox, The Chemical Brothers, Kraftwerk, Bob Sinclar, Basement Jaxx či Deep Dish, hraje na akcích s účastí až 30 000 lidí a vás bude svou hudbou bavit až do brzkých ranních hodin. Závěrem vás rádi potěšíme zprávou, že i letos budou přistaveny svozové autobusy, které vás přivezou a po konci akce opět odvezou do blízkosti vašich domovů.

Věříme, že KOZÁKOV OPEN svou žánrovou pestrostí a nezaměnitelnou atmosférou nabídne návštěvníkům i letos nezapomenutelné kulturní zážitky. Vstupenky za zvýhodněnou předprodejovou cenu zakoupíte již teď v kanceláři KC Golf, v TIC Semily, kině Jitřenka Semily a v bistru Kozáček na Kozákově nebo online na www.jazzpodkozakovem.cz