Road movie dvou zcela rozdílných žen, které by si za normálních okolností asi neměly ani co říct, ale společný útěk od zažitých stereotypů spojí jejich cesty dohromady.

Není nic, co by tyto ženy spojovalo. Z původního hašteření o první zastavené auto se postupně zrodí nápad na společný útěk od zažitých stereotypů, který spojí jejich cesty dohromady. A právě společná cesta mezi nimi vytvoří nádherný vztah. Chvílemi pravda pořádně výbušný, plný zvratů, hádek a konfrontací, ale jindy zase plný tichého porozumění. Tyto dvě absolutně rozdílné ženy si vzájemně zrcadlí chyby i těžkosti, se kterými se musí ve svých životech vypořádat. A dělají to s obrovským nadhledem a humorem, protože až na cestě zjistí, jak jsou vlastně silné. Hra je úžasnou příležitostí pro obě hlavní představitelky, jiskří laskavým pravdivým humorem a lidskostí.