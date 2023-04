Hrubý/Nejtek/Šoltis (CZ/SK) * Between The Lines

Ojedinělý komorní jazzový projekt Between The Lines trojice předních osobností tuzemského současného jazzu s přesahy do soudobé hudby, volné improvizace i world music. Nominace na Anděla 2015 v kategorii Jazz a Blues za stejnojmenné album.

Trio hrálo na prestižních jazz festivalech po celé české republice a například také na mezinárodním jazzovém festivalu Bohemia Jazz Fest v roce 2017.