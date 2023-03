Sklářské slavnosti Nový Bor

pátek 23.6.

17:00 THE BEST OF 2013-2023 – výběr z přírůstků do muzejní sbírky - Sklářské muzeum Nový Bor

sobota 24.6

10:00 pohádka pro děti Honza Popleta

10:00 - 17:00 řemeslný sklářský trh, ukázka sklářských technik, foukání skla pod širým nebem, tiffany technika, pískování, malování, výroba šperků, rytí skla... Den otevřených dveří ve sklárnách, zážitkový vláček, výtvarné workshopy. Tajuplný svět podivuhodných her Jiřího Šebesty.

10:00 - 22:00 Lunapark na cykloareálu

13:00 - 22:30 koncerty: Old Boys, Divokej Bill Revival, Perutě, Cello Republic, Dan Bárta Illustratosphere

15:30 - 18:00 Sklářská show Novotny Glass