Komediální příběh o „předsvatebním maratonu“ s humorem, nadhledem a lehkou ironií přibližuje cestu k vysněnému dni „D“. V roli hlavních aktérů, svědků nebo hostů již možná každý z nás nějakou svatbu zažil…a nebo ještě zažije. Nádhernými okamžiky se to na nich přímo hemží. Kde a jak obřad proběhl, kolik se sešlo svatebních hostů nebo jaké menu se zvolilo na hostinu, však ve výsledku není příliš podstatné. Kouzelné na svatbách je hlavně to, že dva lidé, kteří se před lety ještě neznali, najednou patří k sobě. Je to jeden ze zázraků, který nám zkrášluje život.

Budeme moc rádi, když k těm krásným okamžikům, které nám život zpestřují, budou patřit třeba i chvíle, které společně prožijeme při komedii „Vzpoura nevěst.“