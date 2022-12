Dětský Silvestr

Zakončete s námi sezónu 2022! Letošní Silvestr oslavíme dětským večírkem, humornými prohlídkami zámku a animačními programy s princeznou. To vše v čase od 16:00 do 20:00. Rozhodně nebude chybět Ohňová show v 18:45 a ihned poté Ohňostroj. Vstup do areálu (s pohádkou a doprovodným programem): Děti a senioři 80Kč Dospělí 110 Kč Pohádková prohlídka zámku: Jednotné 60 Kč