Po více než patnácti letech úspěšného uvádění inscenace Caveman přichází agentura Point s Cavewoman.

"Obhajoba jeskynní ženy"

Mysleli jste si, že Vás už nic nedokáže rozesmát? Přijďte se podívat na volné pokračování kultovní one man show Caveman a seznámit se s hrdinkou nového představení o jeskynní ženě Cavewoman. Pobaví Vás trochu jiný pohled na lásku a partnerské vztahy, na to, co dělá muže mužem a ženu ženou, v komedii, která se s vtipným nadhledem zamýšlí nad věčným soubojem obou pohlaví.

“Obhajoba jeskynní ženy” Emmy Peirsonové je humorným pohledem na muže a ženy, snažící se žít vedle sebe na stejné planetě. Zábavné pojetí věčného souboje těchto dvou pohlaví, pro změnu ze ženské perspektivy, volně navazuje na slavnou Beckerovu one man show Caveman. Diváci jsou pozváni do její “jeskyně”, kde s nimi v odlehčeném duchu sdílí své starosti, pochybnosti a pocity úzkosti pramenící z obavy, zda si vybrala toho pravého. Zároveň se vtipně zamýšlí nad spoustou dalších témat, například proč mají ženy hrůzu z tloušťky, nebo co způsobuje jejich nepředvídatelné a často prudké změny v chování.

Daniela Choděrová vystudovala činoherní herectví na brněnské JAMU a poté působila v mnoha divadlech (ABC, Komedie, Bez Zábradlí, Celetná, Divadlo X10 a další). V televizi jste ji mohli vidět mnoha seriálech (např. Rodinná pouta, Vyprávěj, Přístav) a filmech (třeba Wrong Mr.Johnson, V jiném stavu, Gangster Ka, Řachanda) Mezi její nejoblíbenější role patří Máša (A. P. Čechov: Racek), Líza Pleilová (Nis-Momme Stockmann: Světa plný zuby) a Florence Ungerová (Neil Simon: Velký holky nepláčou). Věnuje se také charitativní činnosti, je patronkou Centra Locika, které pomáhá dětem ohroženým domácím násilím.