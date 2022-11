Víkend Křišťálového údolí 12. – 13. listopadu 2022 Letos již potřetí otevřou své brány desítky sklářů, výrobců bižuterie nebo vánočních ozdob v celém Libereckém kraji. Nově se představí i skláři na polské straně Krkonoše. Návštěvníci se budou moci vydat i do muzeí a středních sklářských a uměleckých škol v Jablonci n. N., Železném Brodě, Kamenickém Šenově nebo Novém Boru. Podívat se do sklářských provozů je pro místní i návštěvníky stále atraktivnější. Najednou člověk vidí, jakou práci dá vyrobit skleničku, vázu, či skleněný šperk. Lidé mají možnost na akcích Křišťálového údolí poznat tradici sklářské výroby našeho kraje, která je stále živá a nenabízí jen pohled do historie, ale je výsostně současná a moderní.

Novinkou letošního ročníku je rozdělení na sobotní program (12. 11.), který se bude konat v Lužických horách. V sobotu tak budou otevřené provozy na Novoborsku a Kamenickošenovsku, návštěvníci se mohou vydat do velkých provozů Crystalexu nebo Preciosa Lighting, ale i do malých hutích jako je třeba ta pana Haidla ve Svojkově nedaleko Sloupu v Čechách. Nedělní program (13. 11.) se potom soustředí do Jizerských hor, Českého ráje a Krkonoš. Představí se tak například Preciosa v Desné, Glassor v Liberci nebo pan Pesničák v Josefově dole. Otevřena bude i výstava pana Lhotského v Železném Brodě nebo dílna pana Novotného v Heřmanicích u Frýdlantu. Poprvé se představí i subjekty na polské straně Krkonoš, tedy huť Julie (Piechowice) a Krkonošské muzeum se stálou expozicí skla v Jelení Hoře. Vydejte se za kouzlem skla a šperků, více než 40 otevřených provozů se na vás těší 12. a 13. listopadu.

Více informací na www.crystalvalley.cz Křišťálové údolí, oblast světově jedinečné koncentrace a pestrosti sklářské, bižuterní, kamenářské a šperkařské tvorby a výroby, je založeno na dokonalém tradičním řemesle a umu místních lidí. Sklářství, bižuternictví a šperkařství jsou místním dědictvím, významným ekonomickým odvětvím, součástí stávající identity regionu i jeho budoucnosti.