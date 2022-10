Vinnetou - Premiéra

To jsou oni, hrdinové našeho dětství! Pokrevní bratři Old Shatterhand a Vinnetou. Vydejme se napříč vrcholky vysokých pohoří, nekonečnými dálavami amerických prérií a prožijme s nimi a jejich přáteli veliká dobrodružství a nemilosrdné boje za čest a slávu. Drama cti v kulisách Divokého západu… Příběh úředníka Památkového úřadu Středočeského kraje, kterého se snaží uplatit lobbista kvůli stavbě dálnice. Nadsázka a humor při zachování odkazu knižní předlohy budiž pozvánkou pro všechny příznivce romantiky divokého západu i dobré zábavy. Komedie na motivy románů Karla Maye a filmů Haralda Reinla.



Osoby a obsazení:



Old Shatterhand / Tomáš Novotný

Vinnetou / Lukáš Kmínek

Nšo-či / Kateřina Schovánková

Klekí-petra / Stanislav Bittengl

Ribanna / Martina Wittmayerová

Sam Hawkens / Ludvík Vlček

Tuff-Tuff Castlepool / Petr Bažant

Bancroft / Jiří Barvínský

Medvídek / Daniel Schovánek

Santer / Radek Šmíd

Inču-čuna, Tašunka / Antonín Hoffmann



Realizace hry:



návrh a výroba kostýmů: Lída Vaňátková

návrh scény: Radek Šmíd

realizace a stavba scény: kolektiv souboru

světla a zvuk: Ondřej Kvarda a Lukáš Kvarda

fotografická spolupráce: Daniela Dufková

text sledují: Helena Šlaisová a Jaroslava Šípková

inspice: Petr Bažant

režie: Radek Šmíd



délka představení cca 130 minut + přestávka

doporučeno pro diváky starší 10 let



Autorská práva k dramatickému textu zastupuje Aura - Pont s.r.o., Veslařský ostrov 62, 147 00 Praha 4.



WWW.DSTYL.CZ

WWW.VINNETOUSEVRACI.CZ