Charitativní běh Boříme bariéry aneb spolu to jde líp

Pátý ročník charitativního běhu Boříme bariéry aneb spolu to jde líp se koná 24. září 2022 v městském parku ve Frýdlantě.

Již tradiční charitativní akci pořádá tým studentů zapojených do projektu Světová škola na frýdlantském gymnáziu. Výtěžek ze startovného a dobrovolných příspěvků bude věnován Jedličkovu ústavu v Liberci na nákup rehabilitačních pomůcek a Domovu Raspenava na nákup materiálu do sociálně terapeutických dílen.

Závodníci budou mít opět na výběr ze dvou okruhů. Kratší trasa má 1 kilometr a je vhodná pro vozíčkáře a kočárky. V letošním roce došlo ke změně trasy delšího okruhu (5 km).

Startovné zůstává shodné s minulými ročníky, tedy 100 Kč dospělí a 50 Kč děti do 18 let.

Prezence bude probíhat v parku od 9:00 do 10:00. Letošní novinkou je možnost registrace předem od 1. 9. 2022 (https://forms.office.com/r/RFwsnhkGP9).

Během celého dopoledne budou probíhat v městském parku dílny partnerů, návštěvníci si budou moci vyzkoušet kompenzační pomůcky lidí s handicapem nebo si zahrát bocciu.