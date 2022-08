Na křídlech života

Jak vystavit současné umění v kontextu umění 20. století? Ústředním tématem nové koncepce prezentace uměleckých děl ze sbírek OGL je dialog umění s námětem naší existence. Současně se zaměřujeme na otevření depozitáře napříč výtvarnými obory od kresby, grafiky, malby přes sochu až po nová média.

Dynamika a proměnlivost, která je typická pro dobu, ve které žijeme, se otiskuje do směřování nové kurátorské koncepce. To, co máme společné napříč společností, je celoživotní kladení si otázek spojených s naší existencí. Nově zrestaurovaná opona turnovského divadla tak vytváří pomyslnou kulisu pro hru života, před kterou se odehrávají jednotlivé lidské osudy.

Mnohdy právě ironie, která je umění tak vlastní, umožňuje lehkost bytí a pomáhá překonat jednotlivé osobní i celospolečenské životní výzvy. Na výstavě jsou akcentováni umělci a umělkyně 20. století po současnost s reflexí postmoderny, post-konceptuálního umění a současných tendencí ve výtvarném umění.

Otevírací doba a vstupné

VÍCE INFORMACÍ ZDE