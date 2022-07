Ornitologická Exkurze v Mokřadech Jablonné

Čmelák-SPP vás zve na terénní ornitologickou exkurzi v Mokřadech Jablonné. Zaměříme se na ptactvo české krajiny, jeho význam i druhovou skladbu. Exkurzí vás provede ornitolog Mgr. Martin Pudil. Sraz: Před zámkem Nový Falkenburk, před závorou do Mokřadů. Předpokládaná doba exkurze: cca 3 hod Účastnický poplatek: 80 Kč (děti do 6 let zdarma) Akce je vhodná i pro děti a osoby s omezenou pohyblivostí. Přihlašte se prosím online nebo přes QR kód. Na závěr programu bude pro přihlášené účastníky připraven táborák s drobným občerstvením.