Film roku (titulky)

Film je nominován (Zlatý lev za nejlepší film)

Penélope Cruz se představí jako slavná a excentrická režisérka, která dostala za úkol natočit ten zaručeně nejlepší film všech dob. Má neomezený rozpočet a velké umělecké ambice, ovšem jejím největším úkolem bude zkrotit své herce v hlavních rolích. Antonio Banderas hraje roli slavné sebestředné filmové hvězdy, zatímco Oscar Martínez ztvární přehnaně uměleckého charakterního herce. Oba jsou už legendami, ale každý je úplně jiný a rozhodně to nejsou kamarádi. Všichni tři spolu vytváří filmovou sestavu snů s velkým talentem a s ještě větším egem. Kdo z nich ale vydrží až do poslední klapky a do premiéry? Pokud si někdo myslel, že filmaři a filmové hvězdy jsou nesnesitelné primadony, komedie Film roku jim dá za pravdu. Penélope Cruz, Antonio Banderas i Oscar Martínez si v ní dělají legraci sami ze sebe, ze svých kolegů i celého filmového světa.