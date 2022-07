ČR - historicky první česká prezidentka Kateřina Čechová (Aňa Geislerová) se večer tajně v přestrojení vytrácí z hradu, aby byla s obyčejnými lidmi.

Zamiluje se do sochaře Petra (Ondřej Vetchý). Když se vše provalí, musí vyřešit státnický průšvih a ještě si vybojovat právo na lásku, které jí náleží stejně, jako kterémukoliv jinému člověku na světě.

vstupné: 140 Kč

do 12 let nevhodné

110 minut