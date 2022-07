Thor: láska jako hrom (české znění)

USA - režie: Taika Waititi. Thor (Chris Hemsworth) se nachází na své nejtěžší životní cestě – k nalezení vnitřního míru. Jeho cestu za odpočinkem však přeruší galaktický zabiják Gorr the God Butcher (Christian Bale), který usiluje o zánik bohů.

vstupné: 2D - 140 Kč, 3D - 150 Kč

do 12 let nevhodné

119 minut