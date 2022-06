Jak vznikla velká rodina Střídavky? Zuzana (Kristina Svarinská) se zamilovala do Honzy (Martin Hofmann). Ten měl za ženu Adélu (Jitka Čvančarová) a s ní děti Adama a Viléma. S Adélou se rozvedl, ta si nabrnkla Roberta (Jiří Vyorálek), který se kvůli ní rozvedl s Katkou (Anna Polívková), s níž má dcery Julii a Báru. Zuzana nemá žádné dítě, ale je těhotná s Honzou, ale k tomu hlídá potřeštěnou babičku (Eva Holubová). Všichni spolu musí vycházet, včas přijít do školy, do práce, k zubaři, na kroužky, trénovat ženské ragby, mít co jíst a nezbláznit se. A to přesně je život. A taky Střídavka.

Vstupné 130,- lze koupit na místě v kavárně COMEL cafe