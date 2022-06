Ahoj přátelé, kamarádí a lidičkové co mají rádi Godyho. Letos to opět nebude mít chybu, výběr kapel se Sádlovi...tak jako pokaždé fakt povedl. Nebude chybět občestvení a jiné stánky pro Vaše potěšení....třeba koupit své drahé/drahému ňákou tu cetku a opéct ji špekáček na ohni.

Moc se na Vás v neděli 5.6.2022 těšíme.



Odkaz na FB festivalu: https://www.facebook.com/GODY-105781060…



Program:

13:30 zahájení

13:35 ALBUM (Chomutov)

14:15 Wings – tanec, Viva – twirling

14:30 ISARA (Mladá Boleslav)

15:15 Devil´s Dream – tanec, Viva – twirling

15:30 BLUE GATE (Plzeň)

16:15 The Wings, Devil´s Dream – tanec

16:30 WILLY JONES BAND (USA/SK)

17:15 Countryon – tanec

17:30 MONOGRAM (Praha)

18:15 Countryon – tanec

18:30 LADYBIRDS (Jablonec n.N.)

19:30 BLUE APPLES (Jablonec n.N.)

20:30 Konec