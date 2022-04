Pálení čarodějnic - Dětský koutek Lidové sady

ČARODEJNICE PRO MALÉ I NEJMENŠÍ DĚTI

PROGRAM:

16:00 Divadlo Rolnička: O KOUZELNÉM KOŠTĚTI

18:30 UPÁLENÍ ČARODEJNICE, Podvečerní pálení ohněs možností opečení vlastních špekáčů

Na čarodejnice budeme mít otevřeno až do 21:00 hodin a Ruské kolo i vláček budou jezdit, až do konce. Od 19:00 je vstup do Dětského koutku zdarma.

