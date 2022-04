Čarodějnice na zámku Horní Libchava

Zámek Horní Libchava Vás zve 30.4.2022 na čarodějnice!

Celá akce vypukne ve 13:00 do 17:00.

Během celého dne Vás a Vaše děti bude provázet doprovodný program, jako je čas strávený v dětské dílně, dětské herně, pohádkové prohlídky zámkem.

V 15:15 se můžete těšit na čarodějnickou pohádku a hned poté na zapálení čarodějnice.

Akce se bude konat za každého počasí, proto se nebojte o nepříznivost počasí a užijme si to!



Vstupné do areálu je pro děti a seniory 80 korun, pro dospělé 110 korun a jednotlivé vstupné za prohlídku 60 korun.

​Budeme se těšit na Vaši návštěvu!