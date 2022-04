Velikonoční víkend v obchodě Decor by Glassor / Křišťálové údolí

Zahajte velikonoční svátky o víkendu 9. - 10. dubna 2022 v obchodě Decor by Glassor v rámci velikonočního víkendu Křišťálového údolí. Můžete se těšit na nové velikonoční dekorace, malované kraslice a oblíbené plstěné figurky. Zapojte se do velikonoční soutěže v Křišťálovém údolí: ✔️ navštivte během víkendu 9. - 10. dubna 2022 tvořivé dílny, ateliéry, šperkaře, skláře ze seznamu zapojených subjektů zde: https://crystalvalley.cz/.../velikonoce-v-kristalovem-udoli ✔️ získejte z navštíveného místa unikátní kód, který vyplníte spolu se svým kontaktem do formuláře na webu https://crystalvalley.cz/ Vyhrát můžete i skleněného králíčka z naší velikonoční kolekce. Nový obchod Decor by Glassor najdete na adrese Sokolovské náměstí 304/9, 460 01 Liberec II - Nové Město Otevírací doba: So - Ne 09:00 - 17:00 Těšíme se na Vás! Tým Decor by Glassor