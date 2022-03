Příjezd Krakonoše - Vítkovice

Vážení návštěvníci lyžařského areálu ALDROV, letošní, pro mnohé skvělá lyžařská sezóna se pomalu ale jistě blíží ke konci, nicméně to nejlepší na závěr Vás čeká tuto sobotu 26.3.2022 a to tradiční příjezd Krakonoše do areálu Aldrov ve Vítkovicích v Krkonoších.

Skvělá zábava, dobré občerstvení, soutěže, přejezd jezírka, lyžování v maskách vše bude přichystáno!!! Celým dnem bude jako tradičně provázet moderátor Vašek Mašinda.

