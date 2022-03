Letní tábory na zámku Horní Libchava

Letní tábory 2022 na zámku Horní Libchava.

Budou se konat přespávací a příměstské tábory .

Přespávací tábory se budou konat 24.7. – 29.7., 31.7. – 5.8., 14.8. – 19.8. a 21.8. – 26.8.

Přímšstské tábory budou 11.7. - 15.7. a 15.8. - 19.8.

Tábor jr určen pro každé dítě do 12 let, které má rádo pohádky, hry a jiné aktivity v kolektivu. Spodní věkovou hranici nestanovujeme (průměrný věk bývá 7-8 let, ale měli jsme i 4leté šikuly). Očekáváme však od účastníků minimální samostatnost. Neznamená to, že děti mají vždycky zvládnout všechno bez naší pomoci, ba ne, to ne! Stačí si říct a moc rádi jim pomůžeme. Musí si však umět říct…

Od tábora lze očekávat tolik zábavy, kolik se jí vejde do 5 dnů – od nedělního večera do pátečního odpoledne. Tématickou celotáborovou hru, dětmi oblíbené nacvičování divadelního představení a různorodý program dle zájmu dětí.

Ubytování je zajištěno v areálu zámku v podsadových stanech. Stravování se nachází taktéž v areálu, kde dále najdeme klasické toalety a solární sprchy.

Za příměstský tábor zaplatíte 2500 Kč a za tábor s přespáním 3500 Kč při platbě do 15. května 2022.