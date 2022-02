Let vrtulníkem - Valdštejn, Trosky, Hrubá Skála

Jedinečná vzdušná prohlídka Českého ráje. Povzneste se do ráje! Prožijte krásný den nad krásnou krajinou v okolí zříceniny hradu Trosky a zámku Hrubá skála.Vezměte rodinu, nebo kamarády a proleťte se nad nádhernou přírodou Českého ráje. Během letu spatříte zříceninu hradu Trosky, zámek Hrubá skála, skalní hrad Čertova ruka a hrad Valdštejn. Nezapomeňte si všechna tato místa nafotit, nebo natočit, protože to bude opravdu stát za to! Rádi Vám také připravíme dárkový poukaz, kterým uděláte radost každému.

