Kurz mentorování nabízíme ženám ve věku 45+ v rámci mezinárodního projektu Advantage. Kurz je zdarma a nabízí možnost naučit se mentorovat v oblasti, která účastníkům blízká. Nebo se rozvinout v jiných oblastech, kterén je zajímají.Mentorování znamená podporu někoho jiného. Je to ve skutečnosti neuvěřitelně bohatá a obohacující zkušenost – obousměrný proces, který přináší výhody jak mentorovi, tak mentorovanému. Je to také prodejní dovednost, která může vést k placené práci nebo zlepšit vyhlídky na lepší zaměstnání. Kombinace prezenčního kurzu, e-learningu a praktického mentorování následně vás naučí, co je nutné k efektivnímu mentorování ostatních lidí a jak nejlépe využít své nové dovednosti jako mentor. Naučíte se umění aktivně poslouchat, účinně se ptát, zjemnit svá slova, tančit kolem myšlenky ale i umění sebereflexe a další. Kromě toho rozšíříte svoje pracovní i osobní kontakty a najdete nová přátelství. Pokud jste ženy a je vám 45 nebo víc, máte možnost se přihlásit na kurzy mentorování v sobotu 26. 2. nebo v pátek 4. 3. 2021 nebo na některý z dalších termínů. Místa v kurzu jsou limitována.