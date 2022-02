Na souši i pod vodou - Omán

Tato perla Arabského poloostrova zažívá v posledních letech obrovský turistický boom. Většina turistů míří na jih do dovolenkového letoviska Salalah, my se však podíváme na sever do hlavního města Muscat a jeho okolí, které má hodně co nabídnout.

Narozdíl od sousedících Spojených arabských emirátů nenajdete v Ománu žádné mrakodrapy, ale zdejší architektura je jak z pohádky Tisíce a jedné noci. V Muscatu si prohlédneme hlavní mešitu Sultan Qaboos Grand Mosque, budovu národní opery, spousty dalších památek, ale zamíříme také na rybí trh nebo proslulý Mutrah Souq.

