Charakter podle hvězd

Skrytou přirozeností každé lidské bytosti je hledání odpovědí na otázky. V okamžiku, když se ptá na to, proč jsou ostatní takoví a on je jiný, začíná pronikat do záhady osobnosti člověka, která je složením temperamentu a charakteru. Podstatou člověka i jeho různými charaktery se lidé zabývají od nepaměti. Ještě dříve, než se zrodila psychologie jako moderní věda, bylo tajemství lidské duše předmětem zkoumání mudrců, filozofických škol a praktických filozofů.