Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co hledáme a nenalézáme jsou vyprávěny s nadhledem a okořeněné trefnou situační komikou. Samozřejmě nechybí i ta správná dávka nefalšované romantiky a sentimentu. Ve filmu Přání Ježíškovi se ukázkově rozkmotřená rodina znovu a znovu snaží usmířit. Nezodpovědný floutek, jehož životní náplní je obšťastňování žen, zjišťuje, že existuje i otcovská a partnerská odpovědnost. Spokojenému manželskému páru, kterému zdánlivě nic nechybí, postaví osud do cesty malou uprchlci z dětského domova. Úspěšný a sebevědomý manažer svou spřízněnou duši už našel, ale představit ji rodičům, je pro něj noční můra. Dva osamělí lidé, kteří už rezignovali na štěstí a hledání toho pravého, možná dostanou ještě jednu šanci. (Bioscop)

ZIMNÍ KINO ve Stráži nad Nisou

Blíží se předvánoční adventní čas. Již delší dobu nás láká myšlenka uspořádat promítání po vzoru „letního kina“ v zimě. V letošním roce se naskytla možnost promítat nádherný předvánoční film PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI. Každá dobrá příležitost se má uchopit a tak jsme přijali vlastní výzvu a uspořádáme ZIMNÍ KINO.

Termín byl stanoven na sobotu 11.12. od 17:00 tak, abychom měli z záloze ještě jednu sobotu před vánoci, tedy 18.12., jako případnou rezervu pro případ nevyhovujícího počasí. Připravíme pro vás ohniště a teplé nápoje. Věříme, že se dobře obléknete a s sebou přinesete i skvělou a pohodovou předvánoční náladu. Kavárna COMEL cafe má k této příležitosti připraven i nový teplý alkoholický nápoj – říkáme mu KOKS. Jedná se o náš skvělý svařák svařený s kávou a rumem.