Muzikál Vánoční hvězda

Písně z muzikálu Hvězda (Hubert Bittman - Daniel Raus) v koncertním provedení. Vrátíme se do fascinující doby na počátku našeho letopočtu. Jaký byl tehdejší svět? Co se dělo v Římě? Proč se mudrcové vydali za hvězdou? Jak skončil krutý král Herodes? Strhující dění popisuje rodinný muzikál, u kterého se nebudete nudit ani minutu. Postarají se o to sólisté a dětský sbor Severáček. Postavy císaře Augusta, jeho dcery Julie, vestálky, mudrců nebo Herodovy sestry Salome zpívají Michal Konečný (zpěvák kapely Kern), Šárka Neprašová, Michaela Mervartová, Vlastík Šitta, Vítek Svoboda (skupina Optimik II), Lucie Hadravová, Lena Böhm. Jako vypravěč vystoupí Jarek Hylebrant. www.muzikalhvezda.cz