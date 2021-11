Aneta Langerová - Dvě slunce

Na svém koncertním turné představí Aneta Langerová album Dvě slunce, Anetu doprovodí její kapela a také smyčcové trio.

Vítejte ve světě Dvou sluncí.

V nekonečném vnitřním prostoru, kde je snění dovoleno.

Stačí se na chvíli ztišit a zastavit.

Stát se tím, kdo pozoruje.

Aneta Langerová se po vzácném čase Na Radosti vydala domů do svého nitra a stala se pozorovatelem nových příběhů. Následovat Anet do světa dvou sluncí znamená zaposlouchat se do tónů hudebního časoprostoru duše. Vnímavý pozorovatel v každém z nás se může vydat na cestu fantazie a setkat se s odvážnými alkami, vědomým stromem, příběhy Marie, Bílého Dne či Antonína.