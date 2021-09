Proč se Sokrates nebál smrti?

Přednáška ke Světovému dni filozofie

Strach ze smrti se dotýká téměř každého z nás, protože toho o ní víme velmi málo, jen to, že každý z nás musí zemřít. Proč se tedy bát něčeho, co je nevyhnutelné? Tak by nám odpověděl Sokrates, řecký filozof, který, přestože byl odsouzený k smrti, svým odvážným postojem a chápáním univerzálních zákonů své blízké zbavil strachu ze smrti, a možná ho zbaví i nás.

Kde: Nová Akropolis, Jablonecká 16, Liberec

Vstupné: 90 Kč (studenti a důchodci 70 Kč)