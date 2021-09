Den otevřených dveří na zámku Doksy

Navštivte zámek zcela zdarma během Dne otevřených dveří v sobotu 11. září. Nahlédnete do historie Valdštejnů a zavítáte také do legendárního Muzea Čtyřlístek. Čeká vás zajímavý program během celého dne pro všechny věkové generace včetně rodin s dětmi.

Na co se můžete těšit?

Během Dne otevřených dveří se vám zdarma otevřou brány zámku a Muzea Čtyřlístek. Zámek nabídne také speciální zábavné komentované prohlídky „S Valdštejny po zámku“, které budou od 11:00, 13:00 a 15:00 hodin. Dále bude po celý den volný vstup do zámku na individuální prohlídky zámku do nového interaktivního prohlídkového okruhu, kde na vás čeká tříplátnové kino, velké dotykové obrazovky, multimediální kreslicí plátno a mnohé další.

PODROBNÝ BOHATÝ PROGRAM ZDE