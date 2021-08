Poctivá současná komedie o vašich nejsměšnějších sousedech.

Režisér, autor a herec Jiří Havelka je bezesporu jedna z nejvýraznějších osobností současného českého divadla. Jeho tvorba vyrůstá z tradice autorského divadla, studoval u Jana Schmida a začínal ve Studiu Ypsilon. Jeho hry vznikají z kolektivní herecké improvizace a právem jsou oceňované jako osobitá součást českého dramatu. Liberečtí diváci pak mohou znát jeho soubor Vosto5 z festivalu WTF?! Společenstvo vlastníků je poctivá komedie o malých českých sousedech a jejich velkých starostech. Hádejte. Dohodnou se na prodeji nepotřebných půdních prostor, aby získali peníze na opravy společného zařízení? Nebo je důležitější, kolikrát se kdo sprchuje? Místo konstruktivní dohody o praktických věcech se zaplétají do nesmyslných, ale o to vášnivějších hádek o absurdní hlouposti. Budete mít zaručeně pocit, že tyhle legrační typy odněkud znáte. Možná by jim dobře pasovala jména vašich vlastních sousedů, což vám ovšem nezabrání se jim s chutí zasmát.