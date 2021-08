Dobrodružné taneční divadlo inspirované Knihou džunglí

„Číl příchod noci zvěstoval,Mang se už prohání.Spí stáda v chlévech. Pány jsme,než přijde svítání.Slyš kel a spár a dráp a zub,jako když zvoní kov.Kdo zákon džungle ctí, těm znínáš pozdrav: dobrý lov! “„Jsme jedné krve, ty i já.” Vydejte se s námi do indické džungle a prožijte dobrodružství chlapce Mauglího, vlčí smečky vedené samotářským Akélou a krutého tygra Šér Chána. Podle knižní předlohy Knihy džunglí Rudyarda Kiplinga, nositele Nobelovy ceny za literaturu za rok 1907. Kniha dobrodružných příběhů a novel vyšla v roce 1894 pod názvem Kniha džunglí, následována o rok později druhým dílem s názvem Druhá kniha džunglí. Naše taneční představení vás zavede do světa řeči zvířat a fungování vlčí smečky, jejíž chod zásadně změní příchod malého indického chlapce. Jedinečnou atmosféru představení dokreslí hudba od předního českého skladatele a muzikologa Aleše Březiny.

