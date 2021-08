Svěží francouzská komedie plná nečekaných zvratů.

Hra Blbec k večeři patří k typickým reprezentantům kvalitní francouzské komediální tvorby, její filmová podoba byla oceněna mimo jiné také Césarem (francouzská obdoba Oscara). Text jiskří vtipnými dialogy, inteligentním svěžím humorem i nečekanými situacemi. Zábavným způsobem ukazuje, jak ošidné je povrchně soudit druhé lidi a škodolibě se vyvyšovat nad své okolí. Pierre a jeho přátelé si pravidelně zvou na večeři náhodně vybrané jedince, kteří mají poněkud kuriózní zájmy a rádi a hodně o nich mluví. A společnost se pak může bavit na jejich účet. Tentokrát má být oním obveselujícím „blbcem“ Francois Pignon, který s vášnivostí až zaslepenou vyrábí ze sirek modely slavných světových staveb. Nic netuše přichází do Pierrova bytu, ale zastihne jej právě ve chvíli, kdy se mu zablokují záda a navíc dostane neblahý vzkaz od manželky – opouští ho. To odstartuje řetězec naprosto nečekaných situací, ohrožujících do naprostých základů Pierrův dosavadní způsob života. Protože jak už to v takových komediích bývá, role „blbců“ se během hry začnou povážlivě prohazovat. Inscenaci uvádíme v režii šéfa činohry Šimona Dominika.