Revuální kabaret plný slavných písní Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra.

Tato hudební komedie, přesněji řečeno revue, je poctou divadlu Semafor a zejména pak Jiřímu Suchému a Jiřímu Šlitrovi. Když na samém konci padesátých let toto kultovní divadlo vzniklo, do české kultury s ním vtrhla zcela nová energie. Jeho tvůrci programově navazovali na poetiku pánů Voskovce a Wericha, byl zde však jeden zásadní rozdíl - Semafor se ve srovnání s Osvobozeným divadlem od samého počátku profiloval jako divadlo zcela nepolitické. Přesto jej však diváci vnímali jako jistý ostrůvek svobody a stávali v dlouhých frontách třeba i celou noc, jen aby sehnali lístky na představení. Začínala tu celá řada budoucích hvězd populární hudby a jejich tehdejší písně se zpívají dodnes. Diváci se tedy mohou těšit především na slavné evergreeny ze společné dílny Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, propojené příběhem klaunů, kteří nás provedou okamžiky spojenými s historií tohoto legendárního divadla od jeho vzniku až do konce šedesátých let. Chybět nebude živá kapela a naši herci vám předvedou nejen svůj herecký, ale i hudební a taneční talent. Aby v tom nebyli sami, pomohou jim i kolegové z baletního souboru DFXŠ.