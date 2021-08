Magdalena Jetelová Mezi místem a prostorem

Výstava kreseb, světelných a akustických objektů, architektonických modelů a velkoformátových fotografií představující základní díla, kterými se Magdalena Jetelová jako jedna z významných osobností světové kultury dneška podílí na proměně výtvarného umění epochy sahající od posledních desetiletí 20. století do současnosti. Základem jejího díla je nové vnímání a artikulování vztahů sochařského a architektonického objektu a prostoru. Tyto vztahy Jetelová rozvíjí jako motivy, které aktualizují možnosti zviditelnění abstraktních, geometricko-topologických vlastností prostoročasu. Jde o motivy proměny, vznikání a zanikání tvarů, určování nezbytnosti a zároveň neurčitelnosti hranic místa a prostoru, motivy světelných, zvukových a tvarových vibrací analogických vibracím a přenosům informací v neurologických procesech a funkcích mozku. Jsou to díla inspirativní svým vstupem do prostoročasu aktualizací tvořivých schopností ukrytých v procesech percepce a imaginace, díla inspirativní vyhraněnými a odvážnými konfrontacemi a rezonancemi mezi přírodní skutečností, prostředím technické civilizace a abstrakcí.

Výstava prezentuje kresby, fotografie a modely vztahující se k významným a známým dílům Magdaleny Jetelové, jako například jsou, projekt Jižní město, Island, či Atlantický val, spolu s novým projektem tvarových, vizuálních a akustických vibrací.

Otevírací doba

Pondělí zavřeno

Úterý 10–17 hodin

Středa 10–17 hodin

Čtvrtek 10–19 hodin (volný vstup)

Pátek 10–17 hodin

Sobota 10–17 hodin

Neděle 10–17 hodin