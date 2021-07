Liebiegovo městečko: debata pro veřejnost a komentovaná procházka

Kancelář architektury města Liberec navrhla navázat na dřívější snahy vyhlásit Liebiegovo městečko městskou památkovou zónou Liebiegovo městečko je dlouhodobě nedoceněnou historicky a památkově významnou oblastí v centru Liberce a představuje jeden z nejpozoruhodnějších a velice hodnotných souborů tohoto typu na území města.

Přijďte 9. srpna na veřejnou debatu o budoucnosti Liebiegova městečka. Od 15.00 komentovaná procházka na náměstí Pod Branou. Od 18.00 veřejná debata v Knihkupectví Fryč (Pražská 137/14) s primátorem města a pracovníky Kanceláře architektury města Liberec a Národního památkového ústavu.

Zájmem města je tuto významnou lokalitu uchovat a uchránit pro budoucnost. Některé z objektů totiž byly v minulosti znehodnoceny stavebními úpravami, především při zateplování fasád, ale i použitím nevhodných barev či materiálů a konstrukcí, které nerespektovaly původní ráz a charakter staveb.

„Je to unikátní místo s řadou historicky cenných a významných staveb. Proto chceme usilovat o to, aby se území stalo městskou památkovou zónou. Ještě předtím ale určitě připravíme setkání s občany, především pak vlastníky nemovitostí v této lokalitě, abychom jim představili a vysvětlili, co konkrétně by pro ně taková změna znamenala. Jsem přesvědčený, že město má takový skvost chránit. Na druhou stranu si uvědomujeme, že o tom nejprve musíme diskutovat s lidmi, kteří tam žijí, a těmi, kterým konkrétní domy patří. A předložit jim fakta a argumenty, proč by náš záměr měli podporovat. Věřím, že je přesvědčíme,“ říká primátor města Jaroslav Zámečník.