Zúčastněte se spolu s námi Hradozámecké noci, která se koná po celé České republice v noci z 31. července na 1. srpna. Navštivte v sobotu 31. července od 19 do 23 hodin Zámek Svijany, dejte si něco dobrého na zámeckém nádvoří, projděte si noční zahradu, prohlédněte si zámecké expozice a zaposlouchejte se do varhanní hudby v zámecké kapli. To je Hradozámecká noc 2021 na Zámku Svijany.

Co vás na Zámku Svijany čeká?

Komentované prohlídky zámeckých expozic

začínají od 19 hod., 20 hod., 21 hod. a 22 hod.

na závěr každé komentované prohlídky proběhne v zámecké kapli krátký varhanní koncert

Nekomentované prohlídky zámeckých expozic

lze je absolvovat kdykoliv v časech od 19 hod. do 23 hod.

Krátké varhanní koncerty v zámecké kapli sv. Jana a Pavla

cca ve 20 hod., 21 hod., 22 hod. a 23 hod.

Drobné občerstvení na nádvoří zámku

Ceník vstupného

Komentované prohlídky

Dospělí 110 Kč

Děti od 6 let do 15 let, studenti, senioři 70 Kč

Děti do 6 let, držitelé průkazu ZTP zdarma

Nekomentované prohlídky

Dospělí 90 Kč

Děti od 6 let do 15 let, studenti, senioři 50 Kč

Děti do 6 let, držitelé průkazu ZTP zdarma

Max. kapacita 1 komentované prohlídky je 25 osob.

Vstupenky na komentovanou prohlídku je možné rezervovat předem na e-mailu: info@zameksvijany.cz