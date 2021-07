Voicingers festival

Voicingers opět zavítá do Česka! Od 13. do 17. 7. 2021 se v Jablonci nad Nisou uskuteční unikátní vokální a rytmický workshop a hudební festival Voicingers. Polská platforma Voicingers zabývající se improvizovanou hudbou přináší do Jablonce nad Nisou koncerty a vokálně-instrumentální workshopy s důrazem na hravost, otevřenost a rozvíjení kreativity.

Festival přinese jazz a improvizovanou hudbu na Letní Scénu Eurocentra Jablonec nad Nisou, vystoupí zpěvačka a improvizátorka Ridina Ahmedová, mezinárodně oceněný polský pianista Mateusz Kołakowski, Marta Kloučková Quintet či polská jazzová ikona a duchovní otec celého festivalu Voicingers Grzegorz Karnas. Vstup na koncerty je zdarma.



Workshopy Voicingers jsou určeny všem, kteří rádi zpívají a hrají na hudební nástroje (tedy širokou veřejnost i studenty hudebních škol a konzervatoří i hudební pedagogy). Cílem workshopů je prohloubit kontakt s vlastní muzikálností, podpořit kreativitu a spontánnost v projevu a v hudební interakci. Součástí workshopů bude zpěv skupinových písní a hraní na etnické perkuse. Každý účastník bude mít možnost hrát nebo zpívat v doprovodu bicích, baskytary a piana. Každý den se konají tři workshopy v časové délce 90 minut, série workshopů bude ukončena zkouškami na závěrečný koncert. Každý večer se koná koncert lektorů, poté mohou studenti hrát s lektory během klubových jam sessions. Součástí bude i inspirativní poslechová session.



Lektorský tým je letos opět skvělý: Ridina Ahmed (CZ), Grzegorz Karnas (PL), Edilson Sanchez (KOL), Grzegorz Maslowski (PL), Mateusz Kołakowski (PL), David Dorůžka (CZ), Marta Kloučková (CZ), Michal Wróblewski (CZ), Alena Schernstein Vítová (CZ) a Vít Křišťan (CZ).

Koncerty se uskuteční na Letní scéně Eurocentra Jablonec n. N vždy od 19 hodin.

Program koncertů:

13. 7. Ridina Ahmed (CZ/PL)

14. 7. Mateusz Kołakowski Trio (PL)

15. 7. Marta Kloučková Quintet (CZ/PL)

16. 7. Grzegorz Karnas Trio feat. Michal Wróblewski (CZ/PL)

17. 7. Závěrečný koncert studentů a All Star Band lektorů