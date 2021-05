Slavná tragédie o bláznovství a zmoudření pošetilého krále.

Nesmrtelný příběh začíná jako pohádka o královském otci, třech dcerách a hloupé otázce – „která z vás mě má nejraději?“ Spolu s králem se ale příběh z paláce vydává na krutou cestu až k poznání, co z člověka zbývá, když o všechno přijde: o moc, přátele, rodinu, domov, o šaty i o rozum. Shakespeare ve velkém básnickém gestu zachycuje síly, které se střetávají na rozhraní generací nebo na zlomu staršího a nového světa. A dnes je téma předání „země“ mladším velmi aktuální, jak evropská populace nezadržitelně stárne a současný člověk přitom právě stárnout odmítá, jako by se to ani neslušelo.

Po čtyřech letech (Mnoho povyku pro nic) nastal nejvyšší čas opět nastudovat shakespearovskou klasiku a po deseti letech (Romeo a Julie) je na čase, aby se činoherní soubor utkal s velkou tragédií. A když v ansámblu působí tak mimořádný herec jako Václav Helšus, je třeba hrát Krále Leara. Jedna z nejslavnějších Shakespearových tragédií se v Divadle F. X. Šaldy objeví úplně poprvé, a to v režii Jakuba Nvoty, kterého liberečtí už znají z emocionálně silné inscenace Mikve.

OSOBY A OBSAZENÍ



Lear: VÁCLAV HELŠUS



Goneril: MARKÉTA TALLEROVÁ



Regan: VERONIKA KORYTÁŘOVÁ



Cordelie: BARBORA BEZÁKOVÁ



Gloster: MARTIN POLÁCH



Edgar: ONDŘEJ KOLÍN



Edmund: TOMÁŠ VÁHALA



Šašek: MARTIN STRÁNSKÝ



Kent: ZDENĚK KUPKA [J.H.]



Albany: TOMÁŠ IMPSEIL



Cornwall: JAROMÍR TLALKA



Francouzský král, Oswald: TOMÁŠ HOLÝ [J.H.]



Vévoda Burgundský: PŘEMYSL HOUŠKA



Družina králových rytířů: VOJTĚCH DOHNAL

HYNEK GRANIA

MARIAN MIČJAR

JAROSLAV RAINER

ONDŘEJ HLAVÁČ