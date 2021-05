Komická opera o dvou dějstvích ve francouzském originále, s českými titulky a dialogy

Věnováno památce československých legionářů, zejména příslušníkům 21. střeleckého pluku Čs. legií ve Francii.

V představení používáme kouřové a stroboskopické efekty a zazní jeden výstřel.

Dcera pluku je slavným mistrovským dílem italského belcanta, a to jistě nejen kvůli populární tenorové árii s devíti vysokými cé. Donizetti premiéroval svou komickou operu podle francouzského střihu v Paříži roku 1840 a krátce na to už se hrála v mnoha operních domech po celém světě. V Liberci ji uvádíme vůbec poprvé. Fiktivní příběh se v našem podání odehrává na pozadí konce 1. světové války, kdy skupina vojáků z čs. legií ve Francii je vyslána pod velením seržanta Sulpice splnit supertajný úkol. Ztroskotá však se svou vzducholodí uprostřed Alp. Mezi vojáky je i Marie, jíž se regiment stal otcem a která v Alpách najde lásku i svou ztracenou rodinu. Neobejde se to pochopitelně bez spousty vypjatých i komických situací, v nichž vynikající protagonisté střídají virtuózní pěvecké party s činoherními scénami.

OSOBY A OBSAZENÍ



Marie, markytánka u 21. pluku: JANA SIBERA



Marie - studijní úkol: VERONIKA KAISEROVÁ



Sulpice (Ferdinand Sulpic), seržant 21. pluku: JAN HNYK



Markýza Marie Vilemína z Bergenschwarzu: LENKA ŠMÍDOVÁ



Markýza Marie Vilemína z Bergenschwarzu (studijní úkol) : PETRA VONDROVÁ



Tonio (Antonín Josef), mladík zamilovaný do Marie: ONDŘEJ KOPLÍK



Hortensius, intendant Markýzy: JOSEF KOVAČIČ



Kaprál 21. pluku: PAVEL KOBRLE



Vévodkyně von Kracken bis Marckhausen: MARKÉTA TALLEROVÁ



Generál Janin, Notář: MARIAN MIČJAR



Instruktor (podoba): RICHARD Tůma



Instruktor (hlas): JIŘÍ STURZ



T. G. M. (podoba): RADEK BERAN



T. G. M. (hlas) : T. G. MASARYK



Účinkují: ORCHESTR DFXŠ

SBOR DFXŠ

BALET DFXŠ