Letní škola IT Liberec

Letní škola IT pro dívky v Liberci | 15. - 20. 8. 2021 Prozkoumej během jednoho týdne svět IT, protože to není jenom o programování. Objevíš v sobě technického i kreativního ducha a přesvědčíš se, že IT je opravdu pro všechny. V partě dalších holek se skvělými lektory, se kterými se nemusíš bát, že něčemu neporozumíš. Akce je určena pro dívky od 15 let (především středoškolačky), které jsou v IT úplné začátečnice nebo ovládají jen základy.

Nemusíš se proto bát, že bys byla pozadu za ostatními. Navíc, po celou dobu ti budou k dispozici koučové, kteří ti individuálně poradí s jakýmkoliv dotazem nebo problémem. Chceme ti ukázat, že IT může být opravdu zábava, proto nečekej, že celý den prosedíš za počítačem. Budeme objevovat IT a vytvářet skvělé věci!. Letní škola IT je týdenní tábor s pevným programem během kterého je zajištěna strava a ubytování. Přihlášky a více na www.czechitas.cz/LSvLiberci POZOR: Počet míst je omezen.