Představení v rámci Letního divadelního Sychrova 2021:

pátek 25. června 2021 - SATURNIN (20:30)

pondělí 28. června 2021 - SATURNIN (20:30)

čtvrtek 1. července 2021 - PES BASKERVILLSKÝ (20:30)

pátek 2. července 2021 - PES BASKERVILLSKÝ (20:30)

sobota 3. července 2021 - PES BASKERVILLSKÝ (20:30)

"Nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidé zapomínají radovat ze života". Legendární sluha Saturnin ožívá v autorské dramatizaci slavného románu Zdeňka Jirotky, který napsal v roce 1942. V bláznivých nápadech toho chlapíka je kus poezie, jeho humor, fantazie a podivuhodné myšlenkové přemety dovedou udělat detektivku z jízdního řádu.

Rodinná komedie plná humoru a živé hudby vás přenese do noblesní prvorepublikové atmosféry a ukazuje jak to vypadá, když se sluha stane de facto pánem svého zaměstnavatele.

Představení se konají na nádvoří Státního zámku Sychrov. Rezervace či zakoupení vstupenek jsou možné přes webové stránky v sekci program. Možná je eVstupenka či platba převodem. Jednotná cena vstupenky je 350 Kč při zakoupení v předprodeji,400 Kč při zakoupení na místě před začátkem představení.

Sedadla na nádvoří nejsou číslována, diváci si sedají libovolně dle vstupu do hlediště. Začátek představení může být posunut s ohledem na špatné počasí až o 30 minut. Představení se ruší při velmi nepříznivém počasí. Konečné rozhodnutí o zrušení bude vydáno až na zámku Sychrov, těsně před začátkem představení. Pokud se představení zruší do 40 minut od jeho začátku, mají diváci nárok na vrácení vstupného. Nárok na vrácení vstupného je třeba uplatnit nejpozději do 9. července 2021 a to výhradně v místě nákupu.