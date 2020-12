Pojďte s námi odložit starosti a na celý víkend se ponořit do malování. Ať už se s námi vydáte do krkonošských kopců, zůstanete v ateliéru v Praze, či nás vezmete na své oblíbené místo, víme, že si víkendové malování skvěle užijete.



Program připravujeme tak, abyste si během dvou dnů mohli vyzkoušet co nejvíce technik a zjistit, která z nich vás nejvíce baví. Zároveň myslíme na přátelskou atmosféru a odpočinek. Pojďte se s námi bavit a hrát si s barvami.



Kolik to stojí?

4 250 Kč / ubytování v chaloupce + snídaně

4 950 Kč / ubytování v chaloupce + plná penze



Co je zahrnuto v ceně?

výukový program vedený akademickým malířem

individuální konzultace

strava

ubytování

výtvarné pomůcky*



Co není zahrnuto v ceně?

doprava



Jak to bude probíhat?

Pátek

Příjezd ve večerních hodinách, přivítání, posezení a seznámení se



Sobota

Dopolední a odpolední výukový blok, výborná snídaně a oběd, večerní grilování a přednáška na téma Výtvarné techniky a jejich využití



Neděle

Dopolední a odpolední výukový blok, domácí snídaně a oběd, závěrečné shrnutí, společná brzká večeře a rozloučení se