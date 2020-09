FK Jablonec vs. FC Baník Ostrava

Na hlavní tribuně v sektoru A naleznete rodinou tribunu, kde na rodiče s dětmi čeká mnoho překvapení. Hned za ní na každý zápas připravujeme fanzónu s bohatým doprovodným programem pro malé i velké.

ŽENY A DĚTI: Ženy mají vstupné za zvýhodněných podmínek. Děti od 3 do 15 let platí za vstup na utkání symbolický poplatek 30 korun (pouze na pokladnách klubu).

Děti do ve věku 0-3 let bez nároku na sedadlo zdarma.

POZOR: Z organizačních důvodů není možné vyřizovat blokace na zajištění pozdějšího nákupu vstupenek, ani vstupenky jakkoliv rezervovat. Děkujeme za pochopení.

ZVÝHODNĚNÉ VSTUPENKY: Zlevněné vstupenky na tribuny A i B lze pořídit pouze v den utkání na hlavních pokladnách u hlavního vstupu do stadionu. Nikoliv tedy na pokladnách u vchodu do B tribuny z Vrkoslavické ulice. Zvýhodněné vstupenky nejsou v nabídce do sektoru vlajkonoši hosté.