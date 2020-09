Divadelní škola

V tento den jsme pro Vaše děti připravili několikahodinový program, na kterém si mohou vyzkoušet, jaké je to být hercem nebo herečkou. Čekají je různé hry i znalosti. Věnovat se bude dětem princezna Zdenička, při účasti 10 dětí a více, budou pohádkové bytosti dvě. Rodiče si mohou odpočinout v areálu, navštívit zámeckou cukrárnu, nebo využít volného odpoledne (tedy jen dopravit děti na akci). Vhodné pro děti od 5 do 15 let (dle úsudku rodiče možné i pro čtyřleté). Nutná rezervace předem! Při počtu alespoň 5 dětí, je vstupné 200 Kč/dítě. Při menší účasti je cena individuální. Rodiče mají vstup zdarma.