Dny Lidové architektury Libereckého kraje 2020

V letošním roce probíhá již osmý ročník Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezska. V Libereckém kraji pro vás bude zdarma zpřístupněno 13 objektů spojených s tradičními řemesly a výrobou. Přijďte se podívat, jak to klape ve vodních mlýnech, jak se pracuje na venkovských usedlostech, jak se to roztáčí v hospodách, jak se to navléká ve sklářských chalupách, jak vypadá Itálie po Chrastavsku, jak se vyrábějí pilníky, proč se nebělí na Bělišti a kde dávají lišky dobrou noc. Letos představíme i dva nováčky - unikátní barokní ruční papírnu v Hamru na Jezeře nebo tajuplný Kittelův dům v Pěnčíně, přezdívaný jako „Faustův“. A i když některé objekty budí zdání, že se v nich zastavil čas, rozhodně se v nich nezastavil život.

Připraveny pro vás jsou zábavné rodinné hry, ukázky řemesel, divadla, řemeslné dílničky, posezení s dobrým jídlem a pitím, umělecká díla, pohyblivé i statické betlémy, taneční vystoupení a spousta zábavy v tradičním venkovském prostředí.

------------------------------------------

Otevírací doby jednotlivých objektů:

- Běliště v Železném Brodě - SO + NE: 9:00 – 17:00

- Bičíkův statek v Příšovicích - SO + NE: 10:00 – 17:00

- Führichův dům v Chrastavě - SO + NE: 10:00 – 14:00

- Papírna v Hamru na Jezeře - SO + NE: 10:00 – 17:00

- Frýdlantský betlém - SO + NE: 10:00 – 17:00

- Dlaskův statek v Dolánkách - SO + NE: 9:00 – 17:00

- Liščí bouda na Kristiánově - SO + NE: 10:00 – 17:00

- Památník Jiřího Harcuby - SO + NE: 10:00 – 17:00

- Dolení mlýn v Bradlecké Lhotě - SO: 9:00 – 16:00

- Červená roubenka v Semilech - SO + NE: 10:00 – 16:00

- Janatův mlýn v Buřanech - SO + NE: 9:00 – 16:00

- Beranův hostinec v Trávníčku - SO: 11:00 – 20:00

- Kittelův dům v Pěnčíně - SO + NE: 9:00 – 17:00