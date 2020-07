Současný multimediální vizuální umělec, narozen v roce 1979 ve Zlíně. V letech 2000 až 2007 studoval na VŠUP v Praze (prof. J. Šalamoun, prof. K. Gebauer). V roce 2004 studijně pobýval na Akademii Umění v Athénách (prof. G. Lapaas) a v letech 2011 až 2015 studoval na VŠVU v Bratislavě (prof. I. Csudai).

Hlavním tématem od nástupu Petra Bařinky na scénu současného umění je svět komiksu, počítačových her a designu. Všechna tato témata spojuje odraz současné popkultury, ať jde o práce více abstraktní, epické nebo figurální a vždy se pohybují mezi snem a skutečností. Formou hry se ocitáme ve světe barev, tvarů, stop a kódů. Kombinace zdánlivě naivních pohádkových prvků se závažnějšími tématy, probouzejí znepokojující představy a fantazie. Tento zhmotnělý sen a snění je výsledkem autorova stavu mysli, spirituální zážitek, který nemá racionální vysvětlení. Dalšími prvky v tvorbě Petra Bařinky jsou precizní geometrické vzory, jako předobraz konkrétnosti přírodního světa a vektorové malby, které jsou spjaty s estetikou počítačových her 70. a 80. let. Atmosféru obrazu autor vhodně doplňuje monochromatickým zpracováním, ať už jde o černou, nebo zářivě zlatou. Petr Bařinka využívá i nemalířský prvek – linie, tvořené vlněnou přízí, experimentuje s různými materiály a technikami, ale vždy za rozmanitostí materiálních forem je jasně rozpoznatelný, nezaměnitelný rukopis. Autorova nutkavá potřeba vytvořit právě dané dílo, v určitou dobu na určitém místě, tak otvírá prostor pro realizaci obrazů, které se nám vtisknou do paměti a rozvíjejí naší fantazii pro výklad reality. V roce 2009 se Petr Bařinka stal laureátem prestižní ceny Národní galerie v Praze N 333 pro umělce do 33 let a v roce 2015 získal ocenění mezinárodní poroty cenu VIG Special Invitation, udílenou v rámci prestižní umělecké soutěže ESSL Art Award. Dílo Petra Bařinky je zastoupeno mimo jiné v Národní galerii v Praze a v mnoha soukromých i veřejných sbírkách v Čechách i v zahraničí. Malíř žije a pracuje v Praze.

Michaela Jermanová