Sedmihorské léto 2020 - Lollipopz

Změna termínu na 25. srpna 2020

Skupina Lollipopz - LAURA / ELIŠKA / PÁJA / NIKKI vznikla v roce 2016 a tvoří jí čtyři dívky ve věku 11-13 let. Se svým vlastním repertoárem vystupují v České i Slovenské Republice. Mají za sebou i několik televizních vystoupení a s pořadem Lollymánie se staly oblíbenými Youtuberkami mezi dětmi do 12 let.

Skvělá show a zážitek na Sedmihorském létě pro vaše děti!