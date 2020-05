Festival Žijící srdce

Na louce u mlýna uprostřed lesů setkání otevřených srdcí... Kupte si v předprodeji vstupenky na benefiční festival o naplnění v životě. https://www.startovac.cz/projekty/festival-zijici-srdce/ Zakoupením vstupenky si zajistíte bohatý program plný přednášek, workshopů a koncertů. Stejně tak ale podpoříte Svobodnou školu Ronja v Jindřichovicích pod Smrkem. K tomu, aby škola mohla fungovat z dlouhodobějšího hlediska, je nutné zajistit peníze na platy průvodcům a na její lepší a pestřejší vybavení.

Zveme Vás tedy již na druhý ročník Festivalu Žijící srdce, který jsme se rozhodli opět zorganizovat i díky pozitivním ohlasům z ročníku minulého. My sami jsme si zamilovali jeho rodinnou atmosféru, kterou bychom rádi udrželi i v tomto roce. Z toho důvodu předpokládáme maximálně 200 návštěvníků a proto i v současné situaci by v létě podle dosavadních zpráv z krizového štábu, by takováto akce měla proběhnout. Celou situaci samozřejmě pečlivě sledujeme a pokud by nastala nějaká změna, budeme všechny účastníky včas informovat.

Za předpokladu, že by bylo povoleno například pouze 100 lidí, by dostali přednost ti, co se přihlásili dříve a ostatním bychom vstupné vrátili. V předprodeji můžete zakoupit vstupenky celofestivalové, denní nebo víkendové. Ty můžete pořídit se skvělou veganskou stravou (3x denně s možností vegetariánské snídaně) a nebo bez jídla - pokud si chcete jídlo připravovat sami na vašem cestovním vařiči (případně k dispozici bude jeden vařič a jedna rychlovarná konvice, ohniště a kotlík). Doporučujeme variantu s jídlem - ušetří Vám mnoho drahocenného času, který můžete strávit na programu. A ten bude letos zase našlápnutý :-).